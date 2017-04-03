Форвард Барселоны Неймар забил юбилейный гол за каталонцев в матче 29-го тура Ла Лиги.
Неймар в матче против Гранады, Getty Images
03 апреля 2017, 10:45
В воскресенье, 3 апреля, Неймар забил в добавленное время матча 29-го тура Примеры с Гранадой, установив окончательный счет – 4:1.
Как сообщает Opta, Неймар стал третьим бразильцем в истории "сине-гранатовых", кому удавалось покорить отметку в 100 голов. Отметим, что нападающему для этого понадобилось всего 177 матчей.
Больше Неймара за Барсу забивали только у Ривалдо (130 голов) и Эваристо (105).
Напомним, Неймар выступает за Барселону с 2013 года.