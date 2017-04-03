Телевизионные камеры засняли момент, как полузащитник Барселоны Иван Ракитич оскорбляет молодого игрока Гранады Андреаса Перейру во время воскресного матча.
Андреас Перейра и Иван Ракитич, Marca
03 апреля 2017, 19:19
На 77-й минуте матча, который завершился выездной победой Барселоны со счетом 4:1, состоялась стычка между Ракитичем и Перейрой, по итогам которой хорват получил желтую карточку.
Ракитич не был согласен с решением рефери, после чего начал кричать в сторону Перейры: "На вылет! На вылет, су**н сын! В Сегунду!".
Сам Перейра, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, не стал отвечать Ракитичу.
После 29-и туров Гранада занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от 17-го места на 8 очков.