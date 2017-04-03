Испания

Телевизионные камеры засняли момент, как полузащитник Барселоны Иван Ракитич оскорбляет молодого игрока Гранады Андреаса Перейру во время воскресного матча.

На 77-й минуте матча, который завершился выездной победой Барселоны со счетом 4:1, состоялась стычка между Ракитичем и Перейрой, по итогам которой хорват получил желтую карточку.

Ракитич не был согласен с решением рефери, после чего начал кричать в сторону Перейры: "На вылет! На вылет, су**н сын! В Сегунду!".

Сам Перейра, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, не стал отвечать Ракитичу.

После 29-и туров Гранада занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от 17-го места на 8 очков.