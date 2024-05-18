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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять сьомого туру італійської Серії А-2023/24 Інтер прийматиме Лаціо.

За версією букмекерів, господарі поля є фаворитами зустрічі: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1.70, а звитяга гостей — 5.0. На нічийний результат пропонується показник 4.20.

У першому колі "нерадзуррі" здобули виїзну перемогу з рахунком 2:0.

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Перемога Інтера та тотал менше 4.5", що оцінюється коефіцієнтом 2.09.

Також можна розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють (ні) та тотал менше 4.5" з показником 2.08.

Більш ризикований варіант — "Інтер виграє всуху" з коефіцієнтом 2.72.

Матч Інтер — Лаціо відбудеться у неділю, 19 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 19:00 за київським часом.