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Для празького клубу це 38-й подібний титул.

У рамках тридцять четвертого туру чеської Фортуна Ліги-2023/24 Млада Болеслав приймала Спарту (Прага) на Локотранс Арені.

Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 5:0, достроково ставши чемпіонами Чехії вдруге поспіль, що востаннє ставалося у сезонах-1999/00-2000/01.

Перший подібний титул Спарти датується 1912 роком. З того часу, з урахуванням сьогоднішньої підсумкової звитяги у Фортуна Лізі-2023/24, команда здобула вже 38 золотих медалей.

Спарта, як і Славія, у наступному сезоні розпочне свої виступи у Лізі чемпіонів із другого відбіркового раунду.

Зазначимо, що у колективу Браяна Пріске попереду ще фінал Кубка Чехії-2023/24 проти Вікторії (22 травня). В останньому турі чемпіонату Спарта ще раз зустрінеться з пльзеньським клубом (26 травня).