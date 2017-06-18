Испания

Реал не намерен отпускать своего лидера и лучшего бомбардира в истории клуба Криштиану Роналду за низкую цену.

По информации Marca, лишь предложения от 200 млн евро станут поводом для Реала подумать о возможности трансфера Криштиану Роналду. При этом клуб держит в уме еще 200 млн евро, которые удастся в таком случае сэкономить на зарплате Криштиану за 4 года.

Португалец якобы недоволен тем, что клуб не оказывает ему достаточной поддержки в деле о налоговых махинациях, его периодически освистывают болельщики на Сантьяго Бернабеу, а пресса – несправедливая.

Клаусула Роналду составляет практически миллиард евро и ее не могут позволить себе даже китайские клубы.

Руководство клуба не будет принимать попыток уговорить португальца по телефону (хотя все та же Marca утвеждает, что это уже делали тренер команды Зинедин Зидан и капитан Серхио Рамос). Реал намерен организовать встречу между Роналду, президентом Флорентино Пересом и управляющим директором Хосе Анхелем Санчесом, на которой стороны обсудят будущее португальца.