Испания

Голкипер Реала Кейлор Навас пока еще не залечил повреждение подколенного сухожилия.

Ожидалось, что Кейлор Навас, который пропустил последние две недели, успеет восстановиться к матчу против Атлетико, но кипера все еще беспокоит травма.

По информации Marca, Навас все никак не может избавиться от травмы подколенного сухожилия.

Если же 30-летний вратарь не сумел оправиться к дерби против Атлетико, то место в старте займет Кико Касилья.

Матч Атлетико — Реал состоится в субботу, 18 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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