Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике трансферную политику ПСЖ и Ман Сити.
ХАВЬЕР ТЕБАС, GETTY IMAGES
14 ноября 2017, 18:30
"Манчестер Сити и ПСЖ? Мы пожаловались на них в УЕФА. Проблема не только в Неймаре, она была и раньше", — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.
"В марте этого года я встречался с президентом ПСЖ, и сказал ему, что буду жаловаться на те уловки, которые он применяет".
"У ПСЖ доход в размере 40 млн. евро от туризма в Катаре и, чтобы избежать урона, они раздувают данные о поступлениях от спонсоров".
"Я уверен, что ПСЖ и Ман Сити жульничают. Из-за них появилась инфляция, и страдают такие клубы, как Атлетико", — считает Тебас.
Ранее президент Ла Лиги рассказал об идее проводить матчи чемпионата Испании в США и Китае.