Испания

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике трансферную политику ПСЖ и Ман Сити.

"Манчестер Сити и ПСЖ? Мы пожаловались на них в УЕФА. Проблема не только в Неймаре, она была и раньше", — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

"В марте этого года я встречался с президентом ПСЖ, и сказал ему, что буду жаловаться на те уловки, которые он применяет".

"У ПСЖ доход в размере 40 млн. евро от туризма в Катаре и, чтобы избежать урона, они раздувают данные о поступлениях от спонсоров".

"Я уверен, что ПСЖ и Ман Сити жульничают. Из-за них появилась инфляция, и страдают такие клубы, как Атлетико", — считает Тебас.

Ранее президент Ла Лиги рассказал об идее проводить матчи чемпионата Испании в США и Китае.