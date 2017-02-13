Турция

Турецкий Галатасарай прекратил сотрудничество с голландским наставником команды Яном Ольде Рикеринком.

Стоит отметить, что 53-летний специалист принял стамбульцев в марте 2016 года, а уже через два месяца привел их к победе в Кубке Турции.

Однако, по информации CNN, руководство Галатасарая решило уволить Рикеринка с поста главного тренера команды.

Причина — последние неудачные результаты команды. Так, с начала февраля Львы успели вылететь из Кубка Турции, уступив на стадии 1/8 финала Истанбул Башакшехир (1:2), а также потерпеть домашнее поражение от одного из аутсайдеров турецкой Суперлиги — Кайзериспора (1:2).

После 20 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона Турции Гаталасарай с 39 очками в активе расположился на 3-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего Бешикташа на 5 зачетных баллов.

Интересно, что у Рикеринка есть опыт работы в Украине — в сезоне 2006/2007 он работал в тренерском штабе голландского наставника Ко Адриаансе, который тогда тренировал донецкий Металлург.