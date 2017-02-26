Форвард сборной Украины забил победный мяч для своей команды в чемпионате Турции.
Евгений Селезнев, Getty Images
26 февраля 2017, 14:31
В поединке 22 тура чемпионата Турции против Генчлербирлиги отличился нападающий сборной Украины и Карабюкспора Евгений Селезнев.
На 39-й минуте экс-футболист Днепра и Шахтера реализовал пенальти. Гол украинца оказался единственным в матче и принес победу Карабюкспору.
Заработав три очка, команда Селезнева поднялась на 8 место, на 10 пунктов отдалившись от зоны вылета.