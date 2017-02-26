Турция

Форвард сборной Украины забил победный мяч для своей команды в чемпионате Турции.

В поединке 22 тура чемпионата Турции против Генчлербирлиги отличился нападающий сборной Украины и Карабюкспора Евгений Селезнев.

На 39-й минуте экс-футболист Днепра и Шахтера реализовал пенальти. Гол украинца оказался единственным в матче и принес победу Карабюкспору.

Заработав три очка, команда Селезнева поднялась на 8 место, на 10 пунктов отдалившись от зоны вылета.