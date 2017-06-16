Фенербахче объявил о назначении Айкута Коджамана на должность главного тренера.
Айкут Коджаман, Getty Images
16 июня 2017, 19:52
Айкут Коджаман вернулся в Фенербахче и подписал с турецким клубом двухлетний контракт.
52-летний Коджаман заменит на должности главного тренера Дика Адвокаата, под руководством которого в прошедшем сезоне Фенер занял третье место в турнирной таблице.
Коджаман уже тренировал Фенербахче в период с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат Турции в своем первом сезоне, а также добравшись до полуфинала Лиги Европы в последнем. Кроме того он выиграл два Кубка Турции.
С октября 2014 года он тренировал Коньяспор, с которым выиграл первый в истории клуба Кубок Турции в 2017 году.