Турция

Фенербахче объявил о назначении Айкута Коджамана на должность главного тренера.

Айкут Коджаман вернулся в Фенербахче и подписал с турецким клубом двухлетний контракт.

52-летний Коджаман заменит на должности главного тренера Дика Адвокаата, под руководством которого в прошедшем сезоне Фенер занял третье место в турнирной таблице.

Коджаман уже тренировал Фенербахче в период с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат Турции в своем первом сезоне, а также добравшись до полуфинала Лиги Европы в последнем. Кроме того он выиграл два Кубка Турции.

С октября 2014 года он тренировал Коньяспор, с которым выиграл первый в истории клуба Кубок Турции в 2017 году.