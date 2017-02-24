Лига Европы

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал поражение команды в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы с Сельтой (0:2).

Шахтер потерпел поражение в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против Сельты. Главный тренер Паулу Фонсека обвинил команду арбитров в поражении Горняков.

"Сельта — большая команда. Они хорошо играют. Но сегодня мы потерпели поражение от команды арбитров. Нас выбила из Лиги Европы не Сельта, а именно команда арбитров.

Они поставили нам пенальти, которого не было. Я уже пересмотрел видео — никакого пенальти не было. А также отменили наш чистый гол. Это просто позор", — сказал Фонсека.

Также португалец уделил отдельное внимание эпизоду с пенальти.

"В эпизоде с пенальти должна была быть желтая карточка игроку Сельты. Судья уже собирался ее давать, но потом решил назначить пенальти. Совершенно этого не понимаю", — добавил тренер Шахтера.

Отметим, Шахтер и Сельта обменялись выездными победами в Лиге Европы со счетом 1:0, а решающий мяч испанцы забили в дополнительное время матча в Харькове.