Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео гола и обзор матча Янг Бойз — Динамо (0:1).

Динамо на выезде с трудом переиграло Янг Бойз.

Янг Бойз – Динамо 0:1

Гол: Буяльский, 70

Янг Бойз: Фон Бальмос — Мбабу, Нуху, Фон Берген, Лотомба — Сулеймани, Эбишер, Соу, Фасснахт (Шик, 81) – Нсаме (Нгаламеу, 73), Ассале.

Динамо: Бущан, — Кендзера (Кравец, 46), Вида, Хачериди, Пиварич — Корзун, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 87) — Морозюк, Гонсалес — Мораес.

Предупреждения: Эбишер – Корзун, Кравец, Буяльский, Гармаш.

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