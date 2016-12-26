Украина

Полузащитник Санжар Турсунов принял решение прекратить выступления за полтавскую Ворсклу.

В связи с тяжелым финансовым положением Ворскла была вынуждена пойти на сокращение зарплат футболистов.

После этого стало известно, что клуб покинут Сергей Симинин, Андрей Пилявский и Алексей Дитятьев.

Sport Arena сообщает, что не будет продлевать трудовые отношения с полтавчанами и хавбек Санжар Турсунов.

Узбек покинет клуб уже этой зимой. Скорее всего, Санжар вновь вернется в Катар и заключит контракт с Аль-Харитиятом из Дохи.

Стоит отметить, что это будет уже второй уход Турсунова из Ворсклы. В прошлый раз он также уходил в Катар, в Умм-Салаль, после чего вернулся в Полтаву перед началом нынешнего сезона.

В текущей кампании на счету узбека 14 матчей за Ворсклу во всех турнирах и 3 гола.