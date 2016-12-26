Полузащитник Санжар Турсунов принял решение прекратить выступления за полтавскую Ворсклу.
Санжар Турсунов, football.ua
26 декабря 2016, 14:41
В связи с тяжелым финансовым положением Ворскла была вынуждена пойти на сокращение зарплат футболистов.
После этого стало известно, что клуб покинут Сергей Симинин, Андрей Пилявский и Алексей Дитятьев.
Sport Arena сообщает, что не будет продлевать трудовые отношения с полтавчанами и хавбек Санжар Турсунов.
Узбек покинет клуб уже этой зимой. Скорее всего, Санжар вновь вернется в Катар и заключит контракт с Аль-Харитиятом из Дохи.
Стоит отметить, что это будет уже второй уход Турсунова из Ворсклы. В прошлый раз он также уходил в Катар, в Умм-Салаль, после чего вернулся в Полтаву перед началом нынешнего сезона.
В текущей кампании на счету узбека 14 матчей за Ворсклу во всех турнирах и 3 гола.