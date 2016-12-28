Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин не стал отрицать, что зимой Горняки могут приобрести нескольких футболистов.

"Может быть одно-два приобретения Шахтер и осуществит, но это не будет серьезная трансферная деятельность. Давайте подождем", — сказал Палкин в интервью телеканалу Футбол 1.

"Сейчас у нас главный акцент — это победа в каждом матче. А чтобы этого добиваться, у нас должен быть сбалансированный состав из воспитанников клуба и легионеров".

Ранее сообщалось, что Горняки интересуются защитниками Зари и Черноморца Рафаэлем Форстером и Давидом Хочолавой соответственно, а также форвардом китайского клуба Чанчунь Ята Марсело Морено, который с 2008 по 2011 года был на контракте с Шахтером.

В декабре Шахтер расстался с форвардами Евгением Селезневым и Эдуардо, а также защитником Вячеславом Шевчуком.