Украина

Полузащитник киевского Динамо Владислав Калитвинцев продолжает заниматься поиском новой команды.

Напомним, что 24-летний вингер является воспитанником киевлян, однако последние 1,5 года на правах аренды выступал за одесский Черноморец.

Как сообщает zarya.lg.ua, у Калитвинцева есть несколько вариантов продолжения карьеры, среди которых и переход в луганскую Зарю.

Предполагается, что в ближайшее время Владислав может отправиться в Турцию, где присоединится к тренировочному лагерю команды Юрия Вернидуба.

В текущем сезоне Калитвинцев отыграл за Черноморец во всех турнирах 12 матчей (9 — в основе).