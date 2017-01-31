Полузащитник киевского Динамо Владислав Калитвинцев продолжает заниматься поиском новой команды.
Владислав Калитвинцев, Фото Ильи Хохлова, Football.ua
31 января 2017, 10:48
Напомним, что 24-летний вингер является воспитанником киевлян, однако последние 1,5 года на правах аренды выступал за одесский Черноморец.
Как сообщает zarya.lg.ua, у Калитвинцева есть несколько вариантов продолжения карьеры, среди которых и переход в луганскую Зарю.
Предполагается, что в ближайшее время Владислав может отправиться в Турцию, где присоединится к тренировочному лагерю команды Юрия Вернидуба.
В текущем сезоне Калитвинцев отыграл за Черноморец во всех турнирах 12 матчей (9 — в основе).