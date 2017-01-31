Украина

Львовские Карпаты определились с игровым расписанием на втором зарубежном зимнем сборе.

Как сообщает официальный сайт львовян, 2 февраля подопечные Олега Дулуба отправятся в Турцию, где проведут очередной этап подготовки к весенней части текущего сезона.

Отмечается, что в рамках второго турецкого сбора Карпаты проведут 7 контрольных матчей, расписание которых представлено ниже.

8 февраля — Шахтер (Солигорск) — 2 матча

11 февраля — Динамо (Минск) — 2 матча, Радник (Босния и Герцеговина)

14 февраля — Вайле, Фремад Амагер (оба — Дания)