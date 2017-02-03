Украина

Экс-нападающий Хайдука, Говерлы и Металлиста Артем Радченко рассказал о том, почему ему не удается найти себе клуб.

В августе прошлого года тогда еще футболист Хайдука Артем Радченко попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, после чего вскоре покинул клуб. Форвард пытался трудоустроиться в Заре, но не смог.

О проблемах с Хайдуком:

"Сейчас нахожусь в Харькове, занимаюсь по индивидуальной программе, жду, пока решатся проблемы с бумагами. Я бы не хотел вдаваться в подробности, но Хайдук не хочет давать разрешение на одну бумагу. Они хотят получить компенсацию непонятно за что. Для Украины сума сейчас немаленькая".

О поиске новой команды:

"Этим занимается мой агент, но вся проблема в этой бумаге. Можешь искать команду, можешь не искать — все бессмысленно".

"Минимальный уровень команды? Наверное, Первая лига — это самое минимальное. Буду рассматривать это предложение. Будем общаться с агентом и решать это вместе".

О сорвавшемся переходе в Зарю:

"Ничего, тренировался, вроде бы, было неплохо все и уже подписал контракт, но потом, когда узнали, что нет этой бумаги, ждали, пока Хайдук ее сделает, но он не сделал, и Заря тоже не стала ждать. Мне сказали заниматься этим вопросом, а потом уже будем решать этот вопрос с руководством клуба".

"Мне с трудом верится, что могу перейти в Зарю, потому что этой команде нужно укрепляться сейчас и они не будут ждать, пока я решу свои дела. Хотя, хотелось бы быть в Заре".