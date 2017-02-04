Украина

Экс-защитник Зари Михаил Сиваков, который провел в Украине более двух лет, не понял, почему команде пришлось уехать из Луганска.

Этой зимой белорусский защитник променял Зарю, которая борется за еврокубки, на российский Оренбург, который идет на 14-м из 16 команд в РФПЛ.

"Переезд из Луганска в Запорожье? Больше волновались родственники. Я-то раньше играл за Черноморец и видел, что все нормально. Могу сказать, что за все время в Украине я не понял, что происходит в стране", — начал Сиваков.

"Да, по телевизору все показывали. Но был в Одессе, где город жил своей жизнью, играл в Запорожье, приезжал в Киев и нигде не видел ничего экстраординарного".

"Как в Украине отнеслись к решению перейти в российский клуб? Спокойно. Возможно, весь негатив просто прошел мимо меня и не попался на глаза. А, может, никто не отреагировал, я белорус, а не украинец".

"Хотя в Оренбург меня звали еще летом, но я решил остаться – Заря пробилась в Лигу Европы, а мне хотелось принять участие и помочь. Только зимой, когда из России обратились снова, мы встретились, переговорили и я сказал: "Согласен"", — цитирует Сивакова Прессбол и football.by со ссылкой на Матч ТВ.