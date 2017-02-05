Украина

Полтавская Ворскла улетела в Турцию, где проведет второй тренировочный сбор.

Официальный сайт Бело-зеленых отрапортовал о том, что делегация команды вылетела на заключительный сбор в Турцию. Василий Сачко взял на сбор 23-х футболистов. Среди них экс-защитник Александрии Александр Матвеев. Форвард Динамо U-21 Михаил Удод, который должен был отправится вместе с полтавчанами, в заявке не оказался.

Впрочем сообщается, что вопрос о продолжении сотрудничества с некоторыми футболистами, которые принимали участие в первом сборе Ворсклы, сейчас на стадии решения.

Вратари: Богдан Шуст, Богдан Сарнавский, Дмитрий Резник.

Защитники: Владимир Чеснаков, Роман Кунев, Александр Матвеев, Тарас Сакив, Вадим Сапай, Игорь Пердута, Олег Остапенко, Николай Квасний, Ардин Даллку.

Полузащитники: Владимир Одарюк, Дмитрий Кравченко, Евгений Заричнюк, Андрей Ткачук, Павел Ребенок, Сергей Мякушко, Владислав Олейник, Богдан Мельник, Иван Тищенко.

Нападающие: Артур Загорулько, Дмитрий Хлебас, Дмитрий Шаповал.

Сбор продлится до 19-го февраля.