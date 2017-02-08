Львовские Карпаты провели два поединка против Шахтера из Солигорска — с утра и вечером.
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08 февраля 2017, 20:00
В матче первой половины дня львовяне минимально выиграли, добыв победу на последних минутах встречи.
Карпаты — Шахтер Солигорск 1:0
Гол: Чачуа, 87
Карпаты: Мысак (Силецкий, 46), Зубейко (Малашевский, 54), Лобай (Виздрик, 54), Пас, Маркович, Чачуа, Вербный, Хомченко, Рожерио Алвес, игрок на просмотре (Карпенко, 77), Грысьо
Второй же поединок подопечные Олега Дулуба свели к ничьей.
Карпаты — Шахтер Солигорск 2:2
Голы: Дитятьев, 4, игрок на просмотре, 34 — Лаптев, 36, 86
Карпаты: Боровик — Зубейко (Маркович, 75), Нестеров (Лобай, 25), Дитятьев, Мирошниченко — Филимонов, Клец — Завийский, Худобяк, игрок на просмотре (игрок на просмотре, 25) — игрок на просмотре