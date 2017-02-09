Украина

Центральный защитник Карпат Иван Лобай снова может тренироваться без ограничений.

В конце января сообщалось, что 20-летний игрок занимается по индивидуальной программе. Из-за травмы центрбэк пропустил концовку первого сбора и начало второго.

"У меня были незначительные проблемы с ногой, поэтому я пропустил первые сборы и пять дней вторых. Только вчера приступил к тренировкам уже в общей группе. Работал с реабилитологом по индивидуальной программе, выполнял специальные упражнения для быстрого восстановления", — цитирует Лобая официальный сайт Карпат.

"В утреннем матче с Шахтером сыграл 60 минут, вышел на второй поединок уже немного устал, тяжело было войти в игру. Не ожидал, что выйду и на вечерний матч, но так случилось, что не было кем заменить Нестерова, поэтому тренер выпустил меня".

"Достаточно тяжело было в физическом плане, ведь еще не совсем готов к большому объему нагрузок. Но нужно как можно быстрее набирать оптимальную форму, совсем скоро начнется чемпионат", — резюмировал защитник.

На счету 20-летнего стоппера 17 матчей и 1 гол в УПЛ.