Украина

Рассмотрение дела о дисквалификации форварда Динамо Жуниора Мораеса снова отложено.

Sport Arena информирует о том, что по просьбе киевского клуба рассмотрение вопроса с наказанием для форварда Динамо Жуниора Мораеса было отложено. Бело-синие хотят предоставить дополнительные объяснения.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины вернется к этому делу через неделю.

Напомним, бразильский форвард киевлян схлопотал удаление в декабрьском матче своей команды в рамках УПЛ против Шахтера (3:4). Тогда Мораес начал проявлять агрессию в сторону Степаненко и Срны.