Украина

Вратарь кропивницкой Зирки Евгений Паст близок к возвращению в строй.

Стоит отметить, что 28-летний кипер кропивчан травмировался 28 января — в спарринге с венгерским Мезёкёвешдом (2:1) он повредил сухожилие.

Угодив в лазарет, Паст сразу отправился в Киев, где и проходил восстановление.

Уже 16 февраля страж ворот Зирки вернется в расположение команды Романа Монарева, которая готовится к весенней части текущего сезона на сборе на Кипре.

"Сейчас мое самочувствие нормальное, чувствую себя хорошо. Три предыдущих дня я бегал по 20 минут, сегодня бежал уже 40 минут. Поэтому могу сказать, что восстановление идет по плану", — заявил Паст в интервью Sport Arena.

"Сроки полного восстановления? Первоначально речь шла о двух-трех неделях восстановления. Здорово, что я смог сразу же приступить к реабилитации под присмотром доктора. Сегодня уже где-то 16-й день после того, как я травмировался. Скорее всего, 16 февраля я вылечу на Кипр на сбор команды".

"Завершающий цикл реабилитации? Присоединившись к команде, думаю, пару дней еще буду работать по индивидуальной программе. Мне ее составят врачи, работавшие со мной в Киеве. Ну а затем начну полноценную подготовку с ребятами к весенней части сезона. Смогу ли быть полностью готовым к первому матчу второй части с Днепром? Конечно, я надеюсь только на это".

Напомним, что 26 февраля в рамках 19-го тура УПЛ Зирка на свое поле примет днепровский Днепр. Начало игры в 14:00.

В текущем сезоне Паст отыграл за кропивчан во всех турнирах 17 матчей.