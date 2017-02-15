Украина

Полузащитник полтавской Ворсклы Андрей Ткачук поведал о ходе подготовки ко второй части сезона.

"Подходим к пику подготовки. У нас меняется состав на каждую игру. Нам тренер сказал на установке, что ему надо попробовать варианты, увидеть, кто с кем и как сыгран", — сказал Ткачук.

"Пробует ставить игроков на разные позиции. В принципе, на сборах так всегда. Думаю, во всех командах. В последней игре уже будем наигрывать состав на Шахтер".

"Амбиции? Мы хотим попасть в первую шестерку. Конечно, кто-то ушел, и к нам пришли новые футболисты, которые нас также усилят. Возможно, наша игра как-то изменится, но нашей задачей остается попасть в шестерку".

26 февраля Восркла сразится с Шахтером в рамках 19-го тура УПЛ.