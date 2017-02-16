Украина

Генеральный директор Сергей Рафаилов заверил, что клубу удастся привести газон стадиона Славутич Арена в хорошее состояния.

Напомним, уже 25 февраля Заря в Запорожье примет киевского Динамо. Гендир луганской команды не сомневается, что поле будет готово к этому поединку.

"Зима этого года, в отличие от других лет, выдалась снежной и морозной. Да и чемпионат Украины не возобновлялся так рано. Обычно игры начинались в марте. Сейчас же мы сыграем уже в конце февраля", — приводит слова Рафаилова официальный сайт Зари.

"Снега выпало очень много. Морозы вы все тоже знаете какие были. Даже сегодня ночью температура опускалась до минус восьми градусов. Но днём стоит солнечная погода. На Славутич Арене силами работников стадиона ведутся серьёзные работы. Убирается снег. Не только с самого поля, но и непосредственно с трибун и территории стадиона. Большую помощь оказывает город. По решению городских властей была предоставлена техника и думаю, за сегодня основная часть снега будет вывезена".

"Что касается поля, то включен подогрев. Замечу, что удовольствие это не дешевое. Сутки работы подогрева на стадионе – 50 000 грн. Плюс минус. В зависимости от температуры воздуха. Теплоноситель, который заложен в систему подогрева полностью прогрелся. Его температура до 20-ти градусов".

"Синоптики прогнозируют плюсовые температуры в Запорожье уже с выходных. Никаких сомнений в том, что поле будет готово к матчу с Динамо ни у меня, ни у наших агрономов, ни у руководства стадиона нет. Оно будет готово к игре. Понятно, что после зимы газон будет не совсем ярким и красивым, но то, что он будет безопасным – это факт".