Украина

Полузащитник Динамо Валерий Федорчук поделился своими эмоциями после матча с Хобро (2:1), рассказал о своей нынешней форме, а также отметил сложность товарищеских поединков.

"Каждый матч на сборах тяжелый, поскольку играем на фоне нагрузок. Но это нормальный процесс, ведь идет подготовка к возобновления официальной части сезона. Мы не смотрим на соперника, ведь у нас есть свой план подготовки, которого мы стараемся придерживаться", — цитирует Федорчука официальный сайт Динамо.

Вчера Динамо в рамках товарищеского матча обыграло Хобро (2:1).

"Хорошо, что забили, и нет разницы, когда это удалось сделать. Мы работаем ради того, чтобы побеждать, и положительный результат, несомненно, также добавляет уверенности в своих силах".

"Это уже последние игры на сборах, и если даже сил нет, все равно нужно бежать и доставать своих соперников, независимо от того, на последней минуте это или на первой – сейчас уже ты должен играть на одном уровне".

Федорчук большой период времени пропустил из-за травмы. Только недавно Валерий приступил к полноценным тренировкам и начал играть в товарищеских матчах.

"Постепенно набираю свои кондиции. Пока не могу сказать, что готов на 100%, но второй сбор я отработал в общей группе и получал максимальные нагрузки как в тренировочном процессе, так и в матчах. Надеюсь, уже скоро придет тот момент, когда я смогу забыть про все свои проблемы".

"Очень хорошо, что соперники на сборах оказывают такое сопротивление, ведь в чемпионате Украины много команд, которые любят навязывать борьбу. Из-за этого, наверное, и подбирали нам таких оппонентов, чтобы благодаря этим спаррингам мы хорошо подготовились к официальным матчам".

Уже 25 февраля Динамо на выезде сразится с Зарей в рамках 19-го тура УПЛ.