Экс-игрок полтавской Ворсклы Сергей Симинин усилил Александрию.
Сергей Симинин, фк александрия
22 февраля 2017, 11:35
Напомним, что ранее наставник Александрии Владимир Шаран поведал о том, что Симинин в ближайшее время должен стать игроком Александрии.
Как информирует официальный сайт Александрии, Симинин поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет в конце текущего года.
Последним местом работы защитника была полтавская Ворскла, которую игрок покинул в декабре минувшего года из-за долгов по заработной плате.
В текущем сезоне Симинин провел за Ворсклу 12 матчей в УПЛ.