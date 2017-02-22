Украина

Экс-игрок полтавской Ворсклы Сергей Симинин усилил Александрию.

Напомним, что ранее наставник Александрии Владимир Шаран поведал о том, что Симинин в ближайшее время должен стать игроком Александрии.

Как информирует официальный сайт Александрии, Симинин поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет в конце текущего года.

Последним местом работы защитника была полтавская Ворскла, которую игрок покинул в декабре минувшего года из-за долгов по заработной плате.

В текущем сезоне Симинин провел за Ворсклу 12 матчей в УПЛ.