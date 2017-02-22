Милсами объявил о подписании украинского полузащитника Виталия Балашова.
Виталий Балашов, milsami.md
22 февраля 2017, 20:43
Официальный сайт молдавского Милсами сообщает о подписании контракта с Виталием Балашовым.
Детали перехода не разглашаются.
Балашов является воспитанником Черноморца, который он покинул летом 2015 года в качестве свободного агента, а последний год 26-летний полузащитник провел в чемпионате Польши, выступая в составе краковской Вислы.
На данный момент Милсами возглавляют турнирную таблицу чемпионата Молдовы, набрав 43 очка после 17-ти туров.