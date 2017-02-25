Украина

14:00, Запорожье, Славутич-Арена. Арбитр — Константин Труханов. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Чемпионат Украины возвращается после зимней паузы центральным матчем двух представителей верхушки турнирной таблицы. По ходу сезона команды пересекались дважды: в кубке и чемпионате. В УПЛ победила Заря (0:1), а в кубке Украины в овертайме одержали победу киевляне (5:2).

У Зари в активе 34 очка и третья позиция в турнирной таблице. Луганчане немного усилились, но с новичками в контрольных матчах клуб выступал откровенно слабо.

Динамо с 37 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от Шахтера составляет 13 очков и о чемпионстве Киев может уже забыть. В 18 турах футболисты Реброва одержали 11 побед, четыре раза сыграли в ничью и три раза терпели поражение. На сборах киевляне сыграли 9 спаррингов — 6 побед и 3 ничьи.

Видео голов Динамо на втором сборе в Испании:

Ориентировочные составы

Заря: Шевченко — Соболь, Пилявский, Форстер, Сухоцкий — Бабенко, Чайковский, Липартия, Петряк, Бонавентуре — Кадимян.

Динамо: Рудько — Хачериди, Вида, Кадар, Бурда — Шепелев, Гармаш, Цыганков Ярмоленко, Буяльский — Беседин.

Дисквалификации и травмы

Динамо: Жуниор Мораес, Сергей Рыбалка (оба из-за дисквалифицированны), Сергей Сидорчук (травма)

Слова

Любенович, игрок Зари:

"После такого большого перерыва, который длился два с половиной месяца, все желают как можно скорее начать чемпионат. По моему, это хорошо, что первая игра именно с Динамо. Думаю, это будет зрелищный матч. Если смотреть на таблицу, можно сказать, что это битва за второе место. Игры с такими соперниками, как Динамо и Шахтер, которые борются за чемпионство, демонстрируют, насколько команда готова к Лиге Европы. В подобных матчах очень хорошо проявляются сильные и слабые места команд"

Рудько, голкипер Динамо:

"Первая игра после такого длительного перерыва всегда дается непросто. Понятно, что на сборах у нас было много товарищеских поединков, но разница в статусе контрольных игр и официальных, безусловно, ощущается. Все настраиваются очень ответственно, понятно, что будет тяжело, тем более, с таким сильным соперником, как Заря, но все готовятся к серьезной игре и борьбе. Вне зависимости от соперника нам нужно набирать максимальное количество очков и пытаться догнать Шахтер"