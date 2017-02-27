Украина

Нападающий Карпат Алексей Гуцуляк считает, что у его команды были шансы не уступить Черноморцу.

Минимальная победа Черноморца после зимнего перерыва огорчила поклонников Карпат, особенно если учесть, что возможности добиться положительного результата у гостей были.

"Соперник начал игру лучше нас, и уже в дебюте имел несколько хороших возможностей для того, чтобы решить судьбу поединка в свою пользу, — приводит слова футболиста Карпат официальный сайт клуба. — Ближе к перерыву мы выровляли положение, однако, несмотря на то, что каждый из ребят выкладывался полностью, и моменты для взятия ворот и у нас были, реализовать их не удалось".

"В итоге сработало правило: не забиваешь ты — забьют тебе, — сетует Гуцуляк. — Отличный момент был и у меня: пробивал в касание в ближний угол, но вратарь каким-то чудом смог поймать мяч".

"Не стоит сетовать на качество газона, ведь поле было одинаковым для обеих команд, Хотя, конечно, когда трава хорошая, то и мяч лучше катится. Будем настраиваться на будущие игры и думать только о победах".