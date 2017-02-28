Украина

Вратарь Динамо Артур Рудько может отправиться в Хорватию в составе национальной сборной Украины.

18 марта футболисты сборной Украины прибудут в распоряжение главного тренера национальной команды Андрея Шевченко. Как стало известно football.ua, в числе кандидатов на поездку в Хорватию будет и вратарь Динамо Артур Рудько.

24-летний голкипер действующего чемпиона страны в нынешнем сезоне уверенно занимает "пост номер 1" столичного клуба и своей надежной игрой заслужил вызов в главную команду страны.

24 марта сборная Украины проведет поединок отборочного турнира ЧМ-2018 против лидера нашей группы — Хорватии, от которой отстает на 2 очка.