Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров поделился своими впечатлениями после над Олимпиком (1:0).

Сегодня киевское Динамо обыграло Олимпик (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Украины.

"Поздравляю всех с началом второй части сезона, с первым матчем на НСК Олимпийский, этого дня все ждали. Пришло 10 тысяч болельщиков, может не так много, но всем им большая благодарность от нашей команды за поддержку.По поводу игры… Перед матчем я говорил, что в этом чемпионате никто нам отдавать очки не будет. Если мы сможем завоевать очки – хорошо, если нет… Хорошо, что забили на последней минуте, не сдались после первого тайма, создали достаточно моментов. Мы понимали, как будет играть соперник. Проводил контратаки, которые мы старались контролировать. Заслужено победили, хотя очень тяжело забивать на последних минутах", — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

"Кадар? Он скромный парень, замкнутый в себе. Но по профессиональным качествам претензий нет, сегодня он очень старался. Из тех чемпионатов, откуда он и Пантич приехали, сложно сходу перестроиться на чемпионат Украины. Они столкнулись с насыщенной обороной, пройти которую оказалось не так просто. Конечно, посмотрим, все проанализируем. Для них было очень тяжело, играть на Олимпийском, большое волнение. Думаю, они с ним справились и постарались показать все, на что способны".

Наставник также рассказал о причинах замены Никиты Бурды на Николая Морозюка

"Николай получил повреждение, в последние дни не тренировался, и только вчера присоединился к общей группе. К Бурде никаких претензий по игре в обороне нет, но Морозюк дает команде больше в атаке. Важно было помогать Ярмоленко, они с Николаем хорошо понимают друг друга. Все игроки, вышедшие на замену, усилили игру".

После 20 матчей чемпионата Украины Динамо занимает второе место в турнирной таблице.