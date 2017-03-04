Украина

Полузащитник Шахтера Фред не поможет своей команде в завтрашнем поединке против Волыни.

Завтра Горнякам предстоит матч с Волынью в рамках 20-го тура чемпионата Украины.

Сегодня вечером самолет с футболистами и тренерским штабом Шахтера приземлился в Луцке. Как информирует официальный сайт Шахтера, команда прибыла на поединок в таком составе:

вратари: Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;

защитники: Дарио Срна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Исмаили;

полузащитники: Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Бернард, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон;

нападающие: Александр Зубков, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.

Отметим, что в этом списке нет Фреда, основного полузащитника команды. Причины его отсутствия пока не сообщаются.