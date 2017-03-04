Полузащитник Шахтера Фред не поможет своей команде в завтрашнем поединке против Волыни.
Ярослав Ракицкий, Шахтер
04 марта 2017, 22:57
Завтра Горнякам предстоит матч с Волынью в рамках 20-го тура чемпионата Украины.
Сегодня вечером самолет с футболистами и тренерским штабом Шахтера приземлился в Луцке. Как информирует официальный сайт Шахтера, команда прибыла на поединок в таком составе:
вратари: Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;
защитники: Дарио Срна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Исмаили;
полузащитники: Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Бернард, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон;
нападающие: Александр Зубков, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.
Отметим, что в этом списке нет Фреда, основного полузащитника команды. Причины его отсутствия пока не сообщаются.