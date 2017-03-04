Завтра Горнякам предстоит матч с Волынью в рамках 20-го тура чемпионата Украины.

Сегодня вечером самолет с футболистами и тренерским штабом Шахтера приземлился в Луцке. Как информирует официальный сайт Шахтера, команда прибыла на поединок в таком составе: 

вратари: Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;
защитники: Дарио Срна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Исмаили; 
полузащитники: Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Бернард, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон; 
нападающие: Александр Зубков, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук. 

Отметим, что в этом списке нет Фреда, основного полузащитника команды. Причины его отсутствия пока не сообщаются.