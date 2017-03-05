Украина

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от вчерашнего поединка с Олимпиком (1:0).

Вчера Динамо переиграло Олимпик благодаря голу Артема Беседина в добавленное ко второму тайму время (1:0).

О матче с Олимпиком: "Была тяжелая игра с Олимпиком, но самое главное, что мы играли до самого финального свистка, и нам удалось забить этот мяч", — цитирует Ярмоленко официальный сайт Динамо.

О том, почему не удалось забить больше: "Это футбол. Бывает, у соперника нет моментов, но ты пропускаешь, а бывает, что у твоей команды масса моментов, но не забиваешь. Не могу сказать, что в первом тайме у нас была куча возможностей, наоборот, он прошел почти без них, а во втором мы играли в атаке более агрессивно, и шансы забить стали появляться".

Оценка дебюта Тамаша Кадара: "Хорошо (улыбается). Хорошо, когда дебют заканчивается победой".

О том, почему Кадар не праздновал гол: "Может, сил уже не было (улыбается). Пока, наверное, ему еще тяжеловато, мы не совсем друг друга понимаем. Но еще и месяц не прошел с тех пор, как он в команде. Самое главное, чтобы от игры к игре прибавлял. Я думаю, он хороший защитник, который принесет много пользы Динамо".

О состоянии газона на Олимпийском: "Не знаю почему, но последние года два весной поле оставляет желать лучшего. Я не хочу никого обидеть, понятно, что люди работают, но даже если сравнить с полем в Запорожье, то там оно было намного лучше".

О том, почему во втором тайме начал смещаться с фланга в центр: "Тренерский штаб подсказал. Наставники увидели, что со мной плотно играет левый защитник, и попросили больше уходить в середину, чтобы как-то разнообразить наши действия в атаке".

О микроклимате в команде в связи с уходом Макаренко, Мораеса, Гладкого и Громова: "У нас нормальный микроклимат в команде. Всегда был нормальный. Конечно, тяжело расставаться с друзьями, но это футбол, нужно двигаться дальше. Я могу пожелать Жене, Мораесу, Сане Гладкому, Громову только удачи в новых клубах. Мы всегда на связи и в любой момент можем друг друга поддержать".

О потенциале нынешней команды киевлян: "Я думаю, все видят: молодые ребята не просто отбывают номер на поле, а бьются за эмблему на груди, и это самое главное. Конечно, где-то есть ошибки, но я думаю, они пройдут с опытом, после того, как будет сыграно определенное количество матчей. Ребята немножко возмужают, и такой клуб, как Динамо, получит хороших футболистов".

В следующем туре Динамо сыграет на выезде с Зиркой.