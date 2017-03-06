Украина

Владимир Дикий прокомментировал игру своей команды в поединке с донецким Шахтером.

"Думаю, болельщики должны быть довольны. Хочу поблагодарить их за то, что пришли на стадион. Хотелось бы, чтобы они приходили не только на Шахтер, но и на другие поединки. Что касается установки на матч, то просили подопечных не садиться глубоко назад, встречать соперника в середине поля, ведь мастерство игроков и скорость работы с мячом у Горняков выше, чем у наших ребят.

Класс футболистов Шахтера сделал свое дело. Они загнали нас в свою штрафную площадку, и мы пропустили. Да, ошибки есть и будут, потому что ребята у нас молодые. Но будем работать, чтобы этих оплошностей было меньше. Вы сами прекрасно знаете, какая у нас ситуация. Нам нельзя заявлять новых игроков до конца чемпионата, есть травмированные", – рассказал Владимир Дикий на послематчевой пресс-конференции.

Отметич, что Волынь минимально уступила донецкому Шахтеру (0:1) в поединке 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Команда из Луцка занимает десятую позицию в турнирной таблице, в активе которой десять очков.

