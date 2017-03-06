Украина

Вернидуб: Я доволен игрой, мы взяли три очка

Главный тренер луганской Зари поделился своим мнением о матче против Ворскли.

Юрий Вернидуб

"Мы оторвались на пять очков и это хорошо! Я надеюсь, что игра понравилась зрителям. Она была неплохая в плане динамики, как с нашей стороны, так и со стороны Ворсклы. Хотя если разложить по таймам, то в первом тайме мы владели преимуществом, поэтому справедливо забили два мяча. Могли еще забить.



Во втором тайме были моменты у Бонавентуре, Джабы Липартии. Но мы пропустили и стали сохранять результат. Хотя я кричал чтобы ни в коем случае не прижимались к воротам потому что это сыграло злую шутку в прошлой игре с киевским Динамо, когда мы проиграли 2:1 из-за того что быстро забили и начали уже на 10-й минуте сохранять счет. Нельзя так играть, нужно всегда чувствовать в себе уверенность, больше контролировать мяч, больше атаковать", – рассказал Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.



"В принципе я доволен игрой, мы взяли три очка. Но борьба продолжается. Насколько я знаю, наш конкурент потерял очки. Мы оторвались на пять очков и это хорошо", – добавил наставник луганчан.



Отметим, что луганская Заря добыла выездную победу над полтавской Ворсклой со счетом 2:1.