Украина

Защитник Шахтера Иван Ордец рассказал о подготовке своей команды к матче против Зари.

Матч 21-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Зарей состоится в воскресенье в 19:30

"Сейчас мы играем один матч в неделю, поэтому есть время и восстановиться, и хорошо нагрузить себя. Все эти дни мы тяжело тренировались: практически каждое занятие сопровождалось дополнительной нагрузкой на фитнесе, было много бега, работы над тактикой. Думаю, команда готова к завтрашней встрече на сто процентов. Знаем, что у Зари быстрые фланги, футболисты очень хорошо убегают в контратаки, луганчане много голов забили в прошлом году, используя такую тактику. При потере мяча нужно сразу вступать в отбор, не давать сопернику шансов на контратаку", — цитирует Ордеца официальный сайт горняков.

Думаю, в игре Зари особо ничего не поменялось. Все знают их сильные стороны: контратаки и стандартные положения у чужих ворот. У луганчан много физически крепких, высокорослых футболистов, которые могут решить исход матча. Тот же Бонавентуре быстрый, техничный. Нам нужно грамотно действовать в обороне. Если будем внимательными, страховать друг друга, играть на опережение, то никаких проблем у Шахтера не возникнет".

"Нереализованные моменты? Мы многое прощаем своим соперникам, а под конец часто уже присутствует нервозность. Но главное – создаем эти моменты. Конечно, нужно стремиться использовать возможности по максимуму".

"Нам нужно побеждать в каждой игре. Шахтер – это команда, которая привыкла только выигрывать. Мотивация должна быть у всех футболистов. Тем более мы давно не становились чемпионами. В этом сезоне нужно брать золото чемпионата и Кубок Украины", — добавил защитник.

Сейчас Шахтер занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая ближайшего соперника Динамо на 13 очков.