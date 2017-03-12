Украина

Воскресенье, 19.30, Харьков, ОСК Металлист, арбитр — А. Дердо (Черноморск), прямая трансляция на канале 2+2.

Не так давно Паулу Фонсека заявил, что никто из отданных в аренду футболистов не сыграет против Шахтера, пока он работает в этом клубе. Безусловно, это накладывает свой отпечаток, как минимум, на предстоящий матч и делает его все же менее конкурентным. Причина – на поверхности: отсутствие Соболя, Гречишкина, Петряка и в какой-то степени Кулача явно ослабляют Зарю.

Потому на бумаге все выглядит идеально, с точки зрения зрительского интереса: третья команда принимает первую, и что может быть вкуснее? Но если вникнуть в некоторые нюансы, то на деле все выглядит не так оптимистично. Во-первых, это упомянутый запрет Шахтера на участие арендованных футболистов. Во-вторых, матч состоится на поле, которое с недавних пор тяжело назвать даже нейтральным, ведь Металлист в нынешнем году – домашняя арена именно Горняков.

Конечно, даже такие проблемы не говорят о том, что у Зари нет шансов в противостоянии с донетчанами. Состав команды из Луганска все равно выглядит боевым. Такие исполнители, как Форстер, Калитвинцев, Паулиньо, Бонавентуре способны действительно на многое, и могут сделать результат. Но у Шахтера по-настоящему классных исполнителей элементарно больше. И это еще один аргумент в пользу Горняков. И он, пожалуй, – ключевой. Игроков калибра Тайсона или Марлоса у Зари просто нет. А потому любой результат, кроме поражения, будет огромным достижением для команды в целом и для Юрия Вернидуба – персонально.

В общем-то говоря, пожалуй, наибольшие надежды болельщики Зари возлагают как раз на тренера, а не кого-то из футболистов своей команды. Юрий Вернидуб неоднократно доказывал, что в пределах своих профессиональных возможностей и обязанностей он может сделать по-настоящему многое для достижения положительного результата. Не впервые наставнику придется решать и отсутствие нескольких ключевых исполнителей.

Плюс, не забываем, как скандалил Вернидуб-старший с Фонсекой. Вне всякого сомнения, сегодняшний поединок – не только большое испытание для обновленной и обескровленной Зари (не забываем также об отсутствии Каменюки и Гордиенко), но и шанс доказать свою состоятельность на фоне наверняка самого принципиального соперника в чемпионате. Если футболисты номинальных хозяев вцепятся зубами в этот шанс и все до единого отыграют на своем максимальном уровне – это может оказаться достаточно для того, чтобы не проиграть. Но в любом случае все или почти все будет зависеть прежде всего от Шахтера.

Ориентировочные составы:

Заря: А. Шевченко – Опанасенко, Харатин, Форстер, Сухоцкий – Чайковский, Бабенко – Калитвинцев, Липартия, Паулиньо – Бонавентуре.

Шахтер: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Коваленко – Марлос, Тайсон, Бернард – Бланко-Лещук.



Травмированные: Каменюка, Гордиенко – Н. Шевченко, Дентиньо.

Дисквалифицированные: –

Не сыграют по условиям арендных соглашений: Безбородько, Гречишкин, Кулач, Петряк, Соболь (все – Заря).

Не сыграет из-за продления дисквалификации: Фред (Шахтер).

Слова:

Юрий Вернидуб, главный тренер Зари: "Думаю, в украинском чемпионате любая команда опасается игр против Шахтера. Они играют в атакующий, быстрый футбол. Атакующая линия у них, а это и Марлос, и Тайсон, и Бернард, и Фред, и Бланко-Лещук, и Феррейра, очень серьёзная. Нужно правильно выставить нашу линию защиты. С такими командами, как Шахтер и Динамо, с нашей стороны должна быть агрессивная игра. Это самое важное. Плюс, не проигрывать единоборства один в один".

Паулиньо, полузащитник Зари: "Да, мы понимаем, что важность этого поединка крайне велика. Несмотря на то, что Шахтер команда именитая мы готовы к бою. Да, будет непросто, но постараемся победить. Соперник очень хорошо организован, а их класс не вызывает сомнения, но нам тоже нужно набирать очки, чтобы быть как можно выше. Иного быть не может".

Максим Малышев, полузащитник Шахтера: "Луганчане, скорее всего, будут пытаться действовать на контратаках. Тем более Заря сильна в этом компоненте. Это, можно сказать, их главный козырь. Есть скоростные игроки в нападении, команда быстро переходит из обороны в атаку. Нам нужно быть очень внимательными. Не зря луганчане сейчас на третьем месте в турнирной таблице. У них квалифицированный тренерский штаб и хороший подбор футболистов".

Иван Ордец, защитник Шахтера: "Думаю, в игре Зари особо ничего не поменялось. Все знают их сильные стороны: контратаки и стандартные положения у чужих ворот. У луганчан много физически крепких, высокорослых футболистов, которые могут решить исход матча. Тот же Бонавентуре быстрый, техничный. Нам нужно грамотно действовать в обороне. Если будем внимательными, страховать друг друга, играть на опережение, то никаких проблем у Шахтера не возникнет".