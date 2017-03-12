Украина

Главный тренер Стали прокомментировал победу своей команды в матче против Черноморца (1:0).

В матче 21-го тура УПЛ Сталеварам удалось одержать выездную победу над Черноморцем.

"Матч был очень интересным в плане своеобразного тактического противостояния. Нам немножко больше повезло, хотя «Черноморец» не имел тоже много моментов. Ясно было, что игра шла до забитого гола и кто быстрее откроется. У нас стояла задача — победить, мы ее добились. Кое-что в своей игре поменяли. Я доволен, что, даже меняя свою игру, держим ее, сдерживаем соперника. Черноморец поздравляю с выходом в финальную шестерку и желаю ему хорошей игры в ней", — цитирует наставника официальный сайт Стали.

"То, как как работает команда и как она пытается играть, перестраиваться — это меня, конечно, радует очень. Радует, потому что футболисты очень хотят, а если они хотят, то обязательно добьются. В принципе команде должно быть все равно с кем играть — с Черноморцем или с Динамо, или с Шахтером. Они должны понимать, что только внутренняя дисциплина, готовность и знание как нужно играть тактическое — это приносит успех. Поэтому меня это радует".

"Комвалиус? А Комвалиус уехал. Он уехал. И никто не знает, где он. А вчера прочитал, что уже где-то в Бали Юнайтед. Для меня это было удивительно, честно говоря. Просто взял и уехал. В команде существует конкуренция. Он должен держать эту конкуренцию, а не собираться и уезжать. Если он собирается уезжать, то должен об этом сообщить. Два дня никто не знает, куда он пропал. Может быть, заблудился в лесу там под Киевом, кто его знает? Оказывается, он в Амстердам полетел. Представляете, за три дня успел долететь до Амстердама, потом — на Бали заключить контракт. За три дня".

"Я не знаю платят или не платят футболистам зарплату, я не стою возле ведомости. Это внутренние дела клуба. Это, как в семье, — никак не дела окружения".

В следующем туре Стали предстоит матч против Александрии.