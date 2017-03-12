Украина

Президент Нивы-В Василий Вовк рассказал о назначении нового главного тренера своего клуба, а также о причинах,по которым Александр Шовковский не возглавил команду.

Недавно Владимир Горилый был назначен на пост менеджера винницкой команды.

"Горилый не замена кому-то. Он назначен для того, чтобы сплотить наш коллектив благодаря своему профессионализму, большому опыту и позитиву. Это человек, который много поиграл в футбол на высоком уровне — как во времена СССР, так и в независимой Украине", — цитирует Вовка официальный сайт команды.

"Владимир тренировал сильные команды, в том числе и молодежную сборную Украины. А еще Владимир Иванович — добрый и порядочный человек, который переживает не только за себя, но и за коллектив, с которым он работает. Это нечасто можно встретить в современном футболе и вообще в современной жизни. Надеемся, что Горилый поможет создать мощный коллектив, который способен выполнить поставленную задачу — выход в первую лигу".

"До того, как назначили Горилого вели переговоры с Александром Шовковским. Он долго думал, но отказался после того, как братья Суркисы предложили ему административную должность в Динамо. Мол, он еще не готов тренировать команду даже второй лиги. Но господин Шовковский обещал однажды приехать в Винницу, поддержать нашу команду и особенно вратарей".

"Еще предлагал должность главного тренера известному в прошлом динамовцу Анатолию Демьяненко, но ему поступило интересное предложение возглавлять одну из сборных".

Нива-В играет во второй лиге и после первой половины сезона занимает десятое место в таблице.