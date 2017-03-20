Украина

Официальный сайт УПЛ опубликовал расписание матчей второго этапа Лиги Пари-Матч.

Чемпионат Украины возобновится 1-го апреля – именно тогда состоятся поединки 23-го тура национального первенства.

В этот день пройдет один из центральных матчей всего розыгрыша – лидер турнирной таблицы Шахтер на выезде померяется силами с Зарей, которая по ходу нынешнего сезона прочно закрепилась на третьей строчке в чемпионате.

Окончательный календарь станет известен 26-го марта, после того, как Олимпик и Карпаты проведут перенесенный поединок 17-го тура.