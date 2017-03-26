Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеской игры между Шерифом и Черноморцем.
Шериф - Черноморец, chernomorets.odessa.ua
26 марта 2017, 08:12
В товарищеском матче тираспольский Шериф обыграл Черноморец со счетом 2:1.
Шериф - Черноморец 2:1
Голы:
Шериф: Бардыш (Журик, 60), Жардан (Розгонюк 46), Джабби, Оливейра, Амброс (Бадибанга, 71), Рикардиньо (Брезовец, 60), Коне (Дамашкан, 71), Тейшейра, Яхайа (Бордиян, 60), Сушич, Кврзич (Каймаков, 78).
Черноморец: Безрук, Азацкий (Гадрани, 62), Аблитаров, Ковалец (Элиас, 62), Коркишко (Мурашов, 62), Андриевский (Карноза, 62), Хобленко (Барилко, 62), Смирнов (Сильвио, 62), Кабаев (Машнин, 62), Люлька (Татарков, 62), Каплиенко (Данченко, 62).
Предупреждение: Коркишко.