Украина

Делегация из Испании во главе с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом поделится рабочим опытом с УПЛ.

Делегация руководителей испанской Ла Лиги прибудет в Украину на встречу с представителями УПЛ. Целью визита будет обсуждение международного сотрудничества и изучение успешного опыта организации футбольного бизнеса.

В составе делегации будет президент Ла Лиги Хавьер Тебас и директора аудиовизуального департамента Мельсиор Солер. Как сообщает официальный сайт УПЛ, встреча состоится 6 апреля.

Стоит отметить, что в прошлом году в Украину прилетала делегация из польской Экстракласы с аналогичными целями — обменом опыта и обсуждением сотрудничества.