Украина

Турецкий клуб пытается отстоять свою точку зрению в вопросе участия полузащитника Шахтера Фреда в матчах Горняков против Фенербахче.

В начале февраля 2016 года ФИФА отстранила Фреда от участия в матчах под ее эгидой до 26 июня. По истечении срока дисквалификации, бразилец принимал участие в обоих поединках своей команды против Фенербахче в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Этот факт вызвал возмущение у турецкого клуба, так как дело игрока Шахтера находилось на доследовании. Фенербахче подал соответствующую жалобу в УЕФА, однако этот орган отклонил все претензии клуба.

Недавно Фред получил вторую дисквалификацию за положительную допинг-пробу. Как информирует издание Fotospor, Фенербахче в связи с этим надеется получить компенсацию от УЕФА в размере 10 млн евро.

В CAS пообещали разобраться с этой ситуацией в течение месяца.