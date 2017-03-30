Украина

Уже экс-игрок киевского Динамо Данило Силва рассказал о причинах ухода из команды, а также вспомнил лучшие моменты за карьеру в Украине.

Несколько дней назад Динамо отрапортовало об уходе из команды бразильца Данило Силвы.

"Прежде всего, меня одолевает чувство грусти, ведь семь лет, проведенных в клубе — это большой срок. Тяжело прощаться с Динамо, я полюбил этот клуб, здесь прошли лучшие годы моей карьеры. Но таково мое решение – продолжить карьеру в Бразилии", — сказал Силва в прощальном интервью официальному сайту Динамо.

"Я переговорил с президентом клуба, объяснил ему, что это решение всей моей семьи. И президент пошел мне навстречу".

С октября прошлого года Данило Силва не выходил на поле из-за травмы колена.

"Еще с прошлого сезона я знал и чувствовал, что слишком нагружаю колено. В конце концов, это привело в травме, и мне пришлось делать операцию. Я играл на пределе возможностей, не жалея себя, и постепенно нагрузки давали о себе знать. Но я хотел давать максимум для клуба. Сейчас я еще в процессе восстановления, но уже через месяц или чуть больше я вернусь на поле".

"Самые яркие моменты карьеры в Динамо? Это выход в плей-офф Лиги чемпионов. Также встреча Лиги Европы с Эвертоном в Киеве, в которой мы победили со счетом 5:2. И, конечно, же завоеванные нами трофеи".

"Я увожу с собой в душе украинскую культуру, которой я проникся. Для меня она так же ценна, как и моя родная, бразильская. Мне очень нравится народ Украины, ваша страна. В память об Украине я заберу в Бразилию флаг Украины и вышиванку. Я их храню дома, и они будут у меня висеть на видном месте".

"Хочу поблагодарить президента клуба, семью Суркисов, весь футбольный клуб Динамо, его прекрасных болельщиков. Динамо однозначно навсегда останется в моем сердце. Желаю этому клубу только удачи и всегда быть чемпионами", — резюмировал Силва.

Данило Силва выступал за киевскую команду на протяжении семи с половиной лет. За это время он провел за столичную команду 222 матча, забил 3 гола и отдал 19 голевых передач.