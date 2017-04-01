Представляем вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура чемпионата Украины между Днепром и Зиркой.
ФК Днепр
01 апреля 2017, 17:40
Днепр дома добыл минимальную победу над Зиркой.
Днепр – Зирка 1:0
Голы: Нагиев, 32
Днепр: Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Нагиев, Ротань, Когут (Кочергин, 69), Полевой, Лунев (Чеберко, 73) — Довбик (Кожушко, 74)
Зирка: Паст — Полегенько, Фатеев, Перейра, Борха, Бацула — Лупашко, Драченко, Загальский (Чичиков, 46), Попов (Збунь, 70) — Ситало (Эсеола, 54)
Предупреждения: Влад, 86 — Попов, 17, Бацула, 43, Драченко, 59
Удаление: Кожушко, 80