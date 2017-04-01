Днепр дома добыл минимальную победу над Зиркой.

Днепр – Зирка 1:0
Голы: Нагиев, 32

Днепр: Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Нагиев, Ротань, Когут (Кочергин, 69), Полевой, Лунев (Чеберко, 73) — Довбик (Кожушко, 74)

Зирка: Паст — Полегенько, Фатеев, Перейра, Борха, Бацула —  Лупашко, Драченко, Загальский (Чичиков, 46), Попов (Збунь, 70) — Ситало (Эсеола, 54)

Предупреждения: Влад, 86 — Попов, 17, Бацула, 43, Драченко, 59

Удаление: Кожушко, 80