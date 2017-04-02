Украина

В центральном поединке 23 тура первенства УПЛ Шахтер минимально обыграл Зарю.

Ни для кого не секрет, что Заря против Шахтера и Заря против остальных команд Премьер-лиги — это две большие разницы. Являясь полигоном для обкатки футболистов, принадлежащих донетчанам, но по разным причинам не имеющим возможности пробиться в состав Горняков, луганчане по условиям арендных договоров не имеют права использовать донецких игроков против Шахтера.

Однако, к чести Юрия Вернидуба и его команды, коренные изменения в составе не мешают Заре регулярно давать бой Шахтеру и порой наносить болезненные удары по его самолюбию.

Первый тайм в Запорожье на Славутич-Арене прошел в равной борьбе. Шахтер дольше владел мячом, Заря чаще била по воротам, при этом если угрозы хозяев исходили в основном с флангов, то гости атаковали более разнообразно, хотя и без изюминки. Защита луганчан, которая легко и непринужденно меняла свои построения (Заря по необходимости действовала в 3, 4 или 5 защитников), довольно успешно справлялась с атакующей четверкой Шахтера.

Самым активным в составе Зари в первые полчаса игры был Бонавентуре, и не случайно именно он смог воспользоваться ошибкой обороны гостей и, обыграв Пятова, спокойно закатил мяч в ворота Горняков. Почувствовав азарт, луганчане пошли вперед и могли увеличить преимущество в счете, но вместо этого получили мяч в свои ворота. Исмаили нашел передачей с левого фланга на дальней штанге Бланко-Лещука, который ударом головой вогнал мяч в сетку.

Во втором тайме картина на поле изменилась. Преимущество надолго перешло к Шахтеру, проводившему атаку за атакой, которые, правда, нечасто приводили к действительной остроте у ворот Шевченко. Контратаки же луганчан были еще менее частыми, и теперь их заводилой был Калитвинцев.

Попытка отодвинуть игру от своих ворот в середине второго тайма закончилась для Зари печально. Выстроившись в линию практически на рубеже центрального круга, луганчане не смогли среагировать на передачу Ракицкого и остановить убежавшего на рандеву с Шевченко Тайсона. Обыграв вратаря, футболист Шахтера чуть притормозил, оценил ситуацию и, не став отдавать мяч в центр на Бланко-Лещука, поразил ближний угол.

Оставшееся время прошло в отчаянных попытках Зари отыграться и стремлении Шахтера сначала укрепить свое преимущество, а чуть позже — сохранить его, что привело к целой россыпи желтых карточек, две из которых достались Ракицкому, вынужденному покинуть поле.

Финальный свисток застал разочарованных трелью арбитра хозяев на половине поля гостей, а радость Горняков наглядно показала, насколько непростой выдалась эта победа и как важна она для лидера чемпионата.

Заря — Шахтер 1:2

Голы: Бонавентуре, 31 — Бланко-Лещук, 36, Тайсон, 63.

Заря: А.Шевченко — Опанасенко, Чечер (Пилявский, 60), Форстер, Сухоцкий (Липартия, 79) — Чайковский — Гордиенко, Харатин (Любенович, 60), Паулиньо, Калитвинцев — Бонавентуре.

Шахтер: Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Бернард (Зубков, 90+3) — Бланко-Лещук (Кучер, 89).

Предупреждения: Сухоцкий, Чечер, Чайковский — Ордец, Исмаили, Ракицкий, Срна, Малышев, Пятов.

Удаление: Ракицкий, 87, второе предупреждение.