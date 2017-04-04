Украина

Защитник Олимпика Дмитрий Гришко прокомментировал игру своей команды в матче против Черноморца, а также поделился ожиданиями от предстоящих поединков с лидерами чемпионата Украины.

В матче в рамках 23-го тура УПЛ Черноморец дома принимал Олимпик, противостояние закончилось сухой ничьей.

"Впечатление после матча в Одессе только самые положительные. Я выходил на матч с пониманием, что это обычная календарная встреча, не было ни друзей, ни знакомых, потому что такие мысли могли помешать. Но после матча остались только положительные эмоции, ведь играл на родном стадионе, при болельщиках, которых отлично знаю", — цитирует защитника официальный сайт клуба.

"Я общался с некоторыми моими друзьями из фан-движения Моряков до матча, давно знаем друг друга. А после игры я пошел поблагодарить ребят за поддержку, так было всегда, где бы я не играл – в Одессе или на каком-то другом стадионе, где есть болельщики Черноморца. Я помню их поддержку со времен, когда сам играл за Моряков, они создают прекрасную атмосферу. На стадионе был праздник, фанаты заставляют идти вперед. Еще раз хочу сказать им огромное спасибо!".

"Газон на стадионе Черноморец? Если честно, думал, что будет хуже. Но когда вышли на разминку, понял, что не все так плохо. Поле в Черкассах, например, было хуже. Там было больше травы, но оно было не ровным, к тому же его еще и залили, получилась грязь. А в Одессе было ровное поле, пускай и без травы. Конечно, созидать было трудно, было важно не пропустить, надежно действовать у своих ворот".

"Конечно, нам хотелось лучшего результата, и предпосылки были к этому. Наверно, мы даже ближе были к победе, чем Черноморец, но не реализовали свои моменты, да и по воротам били мало. Не хватало последнего удара".

"Ожидание от встреч с Динамо и Шахтером? У нас хорошие воспоминания о недавних матчах с лидерами. Ничего не меняется, мы все так же хотим дать бой киевлянам и дончанам, хотя и будет очень тяжело. Играть можно и нужно с любым соперником, мы это доказали на первом этапе".

В следующем туре чемпионата Украины Олимпику предстоит выезде в Киев, где им придется столкнуться с Динамо. Поединок состоится 9-го апреля в 19:30.