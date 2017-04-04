Украина

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги заявил, что он очень амбициозен и его цель — стать лидером Красных.

В матче прошлого тура Ливерпуля против Эвертона, в котором подопечные Клоппа одержали победу (3:1), бельгиец вышел на замену вместо травмированного Садио Мане. Спустя несколько минут после выхода на поле, Ориги отличился забитым мячом и помог своей команде забрать три очка.

Дивок надеется, что он сможет стать важным футболистом в структуре игры Ливерпуля.

"Конечно, я очень амбициозен и верю в себя. Я готов делать все, что угодно на футбольном поле, но мне нужно уважать решения тренера", — сказал форвард.

"Я был очень рад забить гол, это мотивирует меня еще больше".

"Моя цель — стать лидером в Ливерпуле, я думаю, что это возможно. Не успокоюсь, пока не достигну этой цели".

"Не думаю, что должен доказывать что-то себе. Я высоко поднял планку, я очень амбициозен, и хочу играть значимую роль в этой команде".

В нынешнем чемпионате Англии Дивок сыграл за Ливерпуль в 26-и матчах, в которых забил пять мячей и отдал 4 ассиста.