Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин оценил состояние газона на стадионе Локомотив, где должен пройти матч 1/4 финала Кубка Украины против Полтавы.

Сергей Палкин выразил свое недовольство состоянием газона на стадионе, который должен принять матч Шахтера и Полтавы. Генеральный директор донецкого клуба рассчитывает, что встреча пройдет на стадионе Ворскла.

"Все понимают, что проводить игру там невозможно, кроме самой Полтавы, которая настаивает, чтобы матч состоялся именно на этом газоне. Но есть же какие-то правила, требования и обязательства, которые нужно выполнять. Если вы уже дошли до такого уровня, до 1/4 финала Кубка Украины, то предоставьте нормальный газон", — сказал Палкин в эфире телеканала Футбол 1.

"Должно быть стыдно проводить матчи на таких полях как клубам, так и футбольным органам, которые разрешают это делать. Если мы будем играть на таких полях, то это неуважение к самому турниру и к болельщикам, потому что это будут показывать по телевизору. Состояние поля просто ужасное", — отметил генеральный директор Шахтера.

"Директор матча и комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рекомендуют не проводить матч на этом поле, а перенести его на стадион Ворскла. Надеюсь, что к рекомендациям прислушаются и примут правильное решение", — выразил надежду Палкин.

Встреча 1/4 финала Кубка Украины между Полтавой и Шахтером должна состояться 5 апреля, в 14:00 по киевскому времени.